വീടിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

പുതിയ കണക്ഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമുതൽ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ സെക്ഷൻ ഓഫിസ് വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം, പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകണം, ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകളും ആവശ്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും സമർപ്പിക്കണം.
എത്ര ലോഡ് വേണമെന്ന് അറിയാമോ?
വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കണം, ഫ്രിഡ്ജ്, എ.സി, വാഷിങ് മെഷീൻ, മോട്ടോർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പരിഗണിക്കണം, സിംഗിൾ ഫേസ്, ത്രീ ഫേസ് എന്നിവ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
വയറിങ്ങിൽ സുരക്ഷ പ്രധാനം
പരിചയസമ്പന്നനായ ഇലക്ട്രീഷ്യനെക്കൊണ്ട് വയറിങ് ചെയ്യിക്കണം, നിലവാരമുള്ള വയറുകളും സ്വിച്ചുകളും ഉപയോഗിക്കണം, എം.സി.ബി, ആർ.സി.സി.ബി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കണം, ശരിയായ എർത്തിങ് ഉറപ്പാക്കണം.
മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാകണം, നിർദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കണം, റീഡിങ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം, മഴയും വെള്ളവും നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത വിധം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
ചെലവും വൈദ്യുതി ബില്ലും
അപേക്ഷാഫീസ്, സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം, കണക്ഷൻ ചാർജ് എന്നിവ ബാധകമായേക്കാം, സർവിസ് ലൈൻ ചെലവും അധികമായി വരാം, കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആകെ ചെലവ് അന്വേഷിക്കണം, വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചാൽ ബില്ലും കുറയ്ക്കാം.