വീടിന്റെ ടെറസിൽ ലീക്ക് - മാർഗ്ഗങ്ങൾ
വീടിന്റെ ദൃഢതയും ആയുസ്സും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ടെറസ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പ്രധാനമാണ്. മഴ, വെയിൽ, ഈർപ്പം എന്നിവ ടെറസിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ, ഉചിതമായ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാനാകില്ല.
ബിറ്റുമെൻ
ബിറ്റുമെൻ ഒരു പ്രാചീനവും ഫലപ്രദവുമായ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങ് വസ്തുവാണ്. ടെറസിൽ ചൂടാക്കി ഒഴിക്കുകയോ, ടോർചിങ് രീതിയിൽ ഉരുക്കി പൂശുകയോ ചെയ്യുന്നു.
ക്രിസ്റ്റലൈൻ
സിമന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ഇത് ചെറിയ വിടവുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ജലതടസ്സം നിർമിക്കുന്നു.
പോളിയുറീൻ ലിക്വിഡ് മെംബ്രൺ
ദ്രാവകരൂപത്തിൽ ടെറസിൽ ഒഴിച്ചു പൂശുന്നു. ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇലാസ്തികയായി മാറുന്നു.
ഇപ്പോക്സി കോട്ടിങ്ങ്
ടെറസ് ഫ്ലോറിന് ഒരേ സമയം വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും ഈടും നൽകാൻ epoxy resin ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് രാസ പ്രതിരോധം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ വ്യവസായ, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.
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