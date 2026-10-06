വീട്ടിലെ പൊടി കുറയ്ക്കാം

വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചാലും പൊടി വീണ്ടും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് സാധാരണമാണ്. ചില ലളിതമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിലെ പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം.
വാതിലും ജനലുകളും വൃത്തിയാക്കാം
പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടിയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ എത്തുന്ന പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളിലൊന്ന്. വാതിലുകളും ജനൽപ്പാളികളും ഫ്രെയിമുകളും ഇടയ്ക്കിടെ തുടയ്ക്കുക. ജനലുകളിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിലം വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതി മാറ്റാം
ഉണങ്ങിയ ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പൊടി വായുവിലേക്ക് ഉയരാം. പകരം മൈക്രോഫൈബർ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. കോണുകളിലും ഫർണിച്ചറുകളുടെ അടിയിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ബെഡ്ഷീറ്റും കർട്ടനും വൃത്തിയാക്കുക
ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയണ കവർ, പുതപ്പ്, കർട്ടൻ തുടങ്ങിയവയിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടാം. ഇവ പതിവായി കഴുകുകയും നന്നായി ഉണക്കുകയും ചെയ്യുക. കനത്ത കർട്ടനുകൾക്ക് പകരം എളുപ്പത്തിൽ കഴുകാവുന്നവ ഉപയോഗിക്കാം.
സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കാം
അധികം അലങ്കാര വസ്തുക്കളും തുറന്ന ഷെൽഫുകളും പൊടി അടിയാനുള്ള ഇടങ്ങളായി മാറാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഫർണിച്ചറുകളുടെ മുകളിൽ പൊടി അടിയാതെ പതിവായി തുടയ്ക്കുക.
വീട്ടിലേക്ക് പൊടി കയറുന്നത് തടയാം
പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് പുറത്തുവെക്കുക. പ്രവേശന ഭാഗത്ത് ഡോർമാറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും അത് പതിവായി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക. വൃത്തിയാക്കൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയാക്കാതെ ദിവസവും ചെറിയ സമയം മാറ്റിവെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊടി നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പവഴി.