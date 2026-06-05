വീട് കെട്ടിടമല്ല, ഒരു സ്വപ്നമാണ്

വീട്, അത് വെറുമൊരു കെട്ടിടമല്ല, അത് ഒരു സ്വപ്നമാണ്. മണ്ണിൽ വേരുകളാഴ്ത്തി, ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന സ്വന്തം ഇടം. അത് നേടിയെടുക്കുകയെന്നത് ശ്രമകരമാണ്, എങ്കിലും ആ യാത്ര മൂല്യമുള്ളതാണ്.
സിറ്റൗട്ട്
ചെറിയ സിറ്റൗട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതമോതുക. അകത്തെ ശാന്തതയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ്. ഒരു ചെടിച്ചട്ടി, ഒരു ചാരുകസേര അത്രയൊക്കെ മതി ഇവിടെ സ്വർഗമാക്കാൻ. തുടർന്ന് ലിവിങ് ഏരിയ. ടി.വി ഏരിയക്ക് എതിർവശം ചെറിയ ലിവിങ് ഹാൾ.
ചെങ്കല്ല് തറ
ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് തറയും കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭിത്തിയും. ചെങ്കല്ല് നാടൻ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകം ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യും, ചൂട് കുറക്കും, കാലങ്ങളോളം ഉറച്ചുനിൽക്കും.
വെള്ള ടൈൽ
നിലത്ത് വെള്ള ടൈൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഇടം വലുതാക്കി കാണിക്കും വെളിച്ചത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും മനസ്സിനെ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കും. ഒരു ശ്വാസം പോലെ, ഒരു ചിരി പോലെ, ഓരോ ദിവസവും ആ വെളുത്ത നിറം നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും.
ചെറുതായി തോന്നാം പക്ഷേ, വിശാലമാണ്
645 ചതുരശ്രയടി ഒരുപക്ഷേ ചിലർക്ക് ചെറുതായി തോന്നാം. പക്ഷേ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് ഏതു ചെറിയ ഇടവും വിശാലമാണ്.