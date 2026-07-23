സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭവന പദ്ധതികൾ

വീട് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ നിരവധി ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY)
2015ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭവന പദ്ധതിയാണ്. '2022 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്' എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. പദ്ധതി ഗ്രാമീണ, നഗര മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം (C.L.S.S)
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്ന ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3 ശതമാനം മുതൽ 6.5 ശതമാനം വരെ പലിശ സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം. 6 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള E.W.S/L.I.G വിഭാഗക്കാർക്ക് 6 ലക്ഷം വരെ വായ്പക്ക് 6.5 ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
കേരള സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികൾ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
ലൈഫ് മിഷൻ (LIFE Mission)
Livelihood Inclusion and Financial Empowerment (LIFE)- 2017ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഭൂരഹിതരായ, ഭവനരഹിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലവും വീടും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. 4 ലക്ഷം ചെലവിൽ 376 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടുകൾ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതി ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വീടുവെക്കാൻ ഒരു ഇടം
ഭൂമിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകി വീടുകൾ പണിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ 3-5 സെന്റ് ഭൂമി, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ 1.5-3 സെന്റ് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നു.
കേരള ഭവൻ- KSFE ഭവന പദ്ധതി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് (K.S.F.E) ഭവന നിർമാണത്തിന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്.
ഹൗസിങ് ബോർഡ് പദ്ധതികൾ
കേരള ഹൗസിങ് ബോർഡ് സ്ഥിര വരുമാനക്കാർക്ക് സ്ഥിര ഗൃഹ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഫ്ലാറ്റുകൾ, ഭൂഖണ്ഡം, ഭവന വായ്പ തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഹൗസിങ് ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്നു.