വീട് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഭവനവായ്പ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, ശരിയായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണമില്ലെങ്കിൽ വായ്പ വലിയ ബാധ്യതയാകാം. വായ്പയെടുക്കും മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
പലിശനിരക്ക് പരിശോധിക്കണം
ഭവനവായ്പയിൽ ഫിക്സഡ്, ഫ്ലോട്ടിങ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന പലിശരീതികളുണ്ട്. ഫിക്സഡ് നിരക്കിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പലിശ സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഫ്ലോട്ടിങ് നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ പലിശനിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം.
ഇ.എം.ഐ എത്രയാകാം?
പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് വരുമാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കണം. എല്ലാ വായ്പകളുടെയും ഇ.എം.ഐ ചേർന്ന തുക മാസവരുമാനത്തിന്റെ 40 ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ആറുമാസത്തെ അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള അടിയന്തര സമ്പാദ്യവും കരുതണം.
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി പ്രധാനം
കാലാവധി കൂടുമ്പോൾ പ്രതിമാസ ഇ.എം.ഐ കുറയും. എന്നാൽ, ആകെ പലിശഭാരം വർധിക്കും. കുറഞ്ഞ കാലാവധിയിൽ പലിശ ലാഭിക്കാമെങ്കിലും ഇ.എം.ഐ ഉയരും. തിരിച്ചടവ് ശേഷിക്കനുസരിച്ച് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
അധിക ചെലവുകൾ മറക്കരുത്
പലിശക്ക് പുറമെ പ്രോസസിങ് ഫീസ്, നിയമപരിശോധനാ ചെലവ്, വസ്തുവിന്റെ മൂല്യനിർണയ ഫീസ് തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാകാം. ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളും ബാങ്കിന്റെ മറ്റു നിബന്ധനകളും വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കണം.
കരുതലോടെ തീരുമാനിക്കാം
വീടിന്റെ മുഴുവൻ വിലയും വായ്പയായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. സ്വന്തം വിഹിതവും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തണം. വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണം. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഭവനവായ്പ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകാതെ നോക്കാം.