സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും
വീട് ഇഷ്ടികയും സിമന്റും കൊണ്ട് നിർമിച്ച കെട്ടിടമല്ല. ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്രമസ്ഥലമാണ്. വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം മറ്റൊന്നിനും പകരം വെക്കാനാവില്ല.
സ്നേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം
വീടിനെ ഭവനമാക്കുന്നത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളാണ്. അമ്മയുടെ വാത്സല്യം, അച്ഛന്റെ കരുതൽ, കളിചിരികൾ, മുത്തശ്ശിന്മാരുടെ കഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് വീടിനെ ജീവസ്സുറ്റതാക്കുന്നത്.
സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഇടം
ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായി കാണുന്ന ലോകം വീടാണ്. അവിടെയാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്.
ഓർമകളുടെ ഭണ്ഡാരം
വീട് ഓർമകളുടെ ശേഖരമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തെ കളികൾ, ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ ദിവസം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, കുടുംബസംഗമം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ഓർമയാണ്.
കൊതിക്കുന്ന ഹൃദയ വിലാസം
വീട് കേവലം ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. വീട് ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്. വീട് എന്നത് സ്ഥലമല്ല, മറിച്ച് അനുഭൂതിയാണ്. എന്നും തിരിച്ചെത്താൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ വിലാസം.
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