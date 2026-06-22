ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആഡംബരത്തിന്റെ അടയാളമല്ല, സാധാരണ വീടിനെ സുന്ദരവും പ്രായോഗിക ഇടമാക്കുന്ന കലയാണ്.
നിറങ്ങളുടെ ലോകം
നിറങ്ങൾ മുറിയുടെ ആകെയുള്ള അന്തരീക്ഷ മാറ്റും. ഇളം നിറങ്ങൾ മുറിയെ വലുതായി തോന്നിക്കും. ഇളം മഞ്ഞ, ക്രീം, ഓഫ് വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളാണ് അനുയോജ്യം.
ഫർണിച്ചർ
മുറിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുച്ച് ഫർണിച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ചെറിയ മുറികളിൽ മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഫർണിച്ചറുകളാണ് നല്ലതാണ്.
ചെടികൾ
ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. മണി പ്ലാന്റ്, സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, പോത്തോസ് ചെടികൾ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു.
ബജറ്റ് ഇന്റീരിയർ
പഴയ ഫർണിച്ചർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെ ചെലവ് കുറക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം.
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