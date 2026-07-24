ലളിതമായ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
വീടിന് ഭംഗി നൽകാൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ, സ്വന്തം സർഗാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് വീട് മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആശയങ്ങൾ.
വാൾ ആർട്ടും പെയിന്റിങ്ങും (DIY Wall Decor)
ആക്സന്റ് വാൾ: നാല് ഭിത്തികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ബോൾഡ് കളർ നൽകുകയോ, വുഡൻ പാനലുകളോ വാൾപേപ്പറോ ഒട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഗാലറി: ഫോട്ടോകൾ ഫ്രെയിമുകളിലാക്കി ഒരു ഭിത്തിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
ഇൻഡോർ ചെടികളുടെ ഉപയോഗം (Indoor Plants)
മണി പ്ലാന്റ്, സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, പീസ് ലില്ലി തുടങ്ങിയ ചെടികൾ സ്വീകരണമുറിയിലോ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോ വെക്കാം.
ലൈറ്റിങ്ങിലെ മാറ്റങ്ങൾ
സാധാരണ വൈറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് പകരം വാം ലൈറ്റുകളോ ഫെയറി ലൈറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ലിവിങ് റൂമിൽ ഡെക്കറേറ്റീവായ ടേബിൾ ലാമ്പുകളോ ഫ്ലോർ ലാമ്പുകളോ ഉൾപ്പെടുത്താം.
കുഷനുകളും പരവതാനികളും
സോഫകളിലെ കുഷൻ കവറുകൾ, കർട്ടനുകൾ, ഡൈനിങ് ടേബിൾ റണ്ണറുകൾ എന്നിവക്ക് ബ്രൈറ്റായ നിറങ്ങളോ വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകളോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സ്വീകരണമുറിയിലോ കിടപ്പുമുറിയിലും ചെറിയ കാർപെറ്റുകളോ റഗ്ഗുകളോ വിരിക്കാം.
വസ്തുകളുടെ പുനരുപയോഗം
പഴയ തടിപ്പെട്ടി കസേരകളോ സ്റ്റൂളുകളോ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കോഫി ടേബിളായോ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡായോ ഉപയോഗിക്കാം. പഴയ ഗ്ലാസ് ജാറുകളിൽ മെഴുകുതിരികൾ വെച്ച് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.
ചെറിയ ആശയങ്ങളും സ്വന്തം അഭിരുചിയും ചേർത്തുവെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീടിനെ ആകർഷകവും സമാധാനപൂർണ്ണവുമായ ഇടമാക്കി മാറ്റാനാക്കും.
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