വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
വെള്ളക്കെട്ട് ഒരു വീടിന്റെ ആരോഗ്യം നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
മേൽക്കൂര
മേൽക്കൂരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസമ്പർക്കത്തിന് വിധേയമാകുന്നത്. മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഭിത്തി
ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പം കെട്ടിടത്തെ നശിപ്പിക്കും പൂപ്പൽ വളർത്തും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ബാത്ത്റൂം, കിച്ചൺ
ബാത്ത്റൂമും അടുക്കളയും ജലസമ്പർക്കം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളാണ്. ടൈൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലോർ വാട്ടർപ്രൂഫ് നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
ബേസ്മെന്റ്
ഭൂഗർഭ ജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാഗത്തെയാണ്. നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ വാട്ടർ-സ്റ്റോപ്പ് ടേപ്പ്, ഹൈഡ്രോഫിലിക് സ്ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം.
ജനൽ, വാതിൽ ഫ്രെയിം
ജനൽ-ഭിത്തി സന്ധി ഒരു സാധാരണ ചോർച്ചാ പോയിന്റാണ്. ഫ്രെയിം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഫഷണൽ-ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഉപയോഗിക്കണം.
ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഗൗരവമേറ്റ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറിയ തുക, നാളെ ഭാരിച്ച അറ്റകുറ്റ ചിലവ് ഒഴിവാക്കും.
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