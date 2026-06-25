പാഴ്വസ്തുകൾ
വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചെലവില്ലാതെ പൂച്ചട്ടികൾ നിർമിക്കാനാകും.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കുറുകെ മുറിച്ച് ചുവരിൽ തൂക്കിയിടുന്ന 'വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ' ആയും മാറ്റാം.
പഴയ പാത്രങ്ങൾ
സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കി ചെടികൾ നടാം.
മൺപാത്രങ്ങളും ഓടുകളും
പഴയ ഓടുകൾ പരസ്പരം അടുക്കി വെച്ച് മതിലുപോലെയാക്കി മണ്ണ് നിറച്ച് ചെടികൾ നടാം.
ടയറുകൾ
പഴയ ടയറുകൾക്കുള്ളിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് ചെടികൾ നടാം. റബർ ചെരുപ്പുകൾ മതിൽക്കെട്ടിൽ തൂക്കി അലങ്കാര ചെടി നടാം.
സി.ഡിയും കുപ്പിയുടെ അടപ്പും
സി.ഡികൾ ചട്ടികളിൽ ഒട്ടിച്ചുവെക്കുന്നത് തിളക്കം നൽകും. കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ നിർമിക്കാം.
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