പ്രീഫാബ് വീടുകൾക്ക് കാലം തെളിയുമോ?
പരമ്പരാഗത നിർമാണത്തിന് ബദലാകുമോ? കേരളത്തിന് എത്രത്തോളം അനുയോജ്യം? അറിയാം പുതിയ സാധ്യതകൾ.
ഫാക്ടറിയിൽ നിർമിച്ച വീട്!
ചുമരുകൾ, മേൽക്കൂര, തൂണുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിർമിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രീഫാബ് നിർമാണം.
വീടുപണി വേഗത്തിലാക്കാം, ചെലവും നിയന്ത്രിക്കാം!
നിർമാണസമയം, തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം, സാമഗ്രികളുടെ പാഴാക്കൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനാകും. എന്നാൽ, എല്ലാ പ്രീഫാബ് വീടുകളും ചെലവ് കുറഞ്ഞവയാകണമെന്നില്ല.
മഴയെയും ചൂടിനെയും അതിജീവിക്കുമോ?
അനുയോജ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധ്യമാണ്. മികച്ച വാട്ടർപ്രൂഫിങ്, താപപ്രതിരോധം, വായുസഞ്ചാരം, തുരുമ്പിനെതിരായ സംരക്ഷണം എന്നിവ അനിവാര്യം.
നിർമാണ മാലിന്യം കുറയ്ക്കാം!
ഫാക്ടറിയിലെ നിയന്ത്രിത നിർമാണത്തിലൂടെ സാമഗ്രികളുടെ പാഴാക്കൽ കുറയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ഗതാഗതത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും പരിഗണിക്കണം.
പ്രീഫാബ് വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുംമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം!
ദീർഘകാല ഈട്, അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഭാവിയിലെ വിപുലീകരണം, കെട്ടിടാനുമതി, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വാറന്റി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം.
ഭാവിയിലെ വീടുകൾ പ്രീഫാബ് ആകുമോ?
ചെറിയ വീടുകൾ, ഫാം ഹൗസുകൾ, ഹോളിഡേ ഹോമുകൾ, ടൂറിസം കോട്ടേജുകൾ എന്നിവയിൽ വലിയ സാധ്യതകൾ. പരമ്പരാഗത നിർമാണത്തിനൊപ്പം പ്രീഫാബ് വീടുകൾക്കും ഇടം നേടാം.
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