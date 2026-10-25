വീട് പണിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണോ? ഈ നിയമങ്ങൾ അറിയണം!
പണവും പ്ലാനും മാത്രം പോരാ. നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നവീട് നിയമക്കുരുക്കിലായേക്കാം.
വീടുപണിക്ക് പെർമിറ്റ് നിർബന്ധമാണോ?
നിർമാണം തുടങ്ങുംമുമ്പ് ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം അനുമതി നേടണം. ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ, ബിൽഡിങ് പ്ലാൻ, സൈറ്റ് പ്ലാൻ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമായി വരും.
അതിരിനോട് ചേർന്ന് വീട് പണിയാമോ?
റോഡിൽനിന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽനിന്നും നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരവും മറ്റു ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് സെറ്റ്ബാക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും.
വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ വീട് പണിയാനാകുമോ?
ഭൂമിയുടെ തരം, ഡേറ്റാബാങ്കിലെ സ്ഥിതി, മാസ്റ്റർപ്ലാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബാധകമായ തീരദേശ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം.
പ്ലാൻ മാറ്റിയാൽ പ്രശ്നമാകുമോ?
അംഗീകരിച്ച പ്ലാനിൽനിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പുതുക്കിയ അനുമതികൾ നേടണം. അനധികൃത നിർമാണം പിഴയ്ക്കും നിയമനടപടികൾക്കും കാരണമാകാം.
വീട് പൂർത്തിയായാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ?
ആവശ്യമായ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കെട്ടിട നമ്പറും നേടണം. നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നിർമിച്ചാൽ ഭാവിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം.
Explore