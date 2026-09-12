പഴയ വീടുകൾ: കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെ പ്രൗഢി

മലയാളിയുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഴയകാല കേരളീയ വീടുകൾ. ഇന്നത്തെ എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിങ്ങിന്റെയും കാലത്ത്, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിന്ന് തണുപ്പ് നൽകുന്നവയായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ വീടുകൾ.
തച്ചുശാസ്ത്രവും വാസ്തുവിദ്യയും
കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകൾ ശാസ്ത്രീയ നിർമിതിയായിരുന്നു. തച്ചുശാസ്ത്ര വിധികളും വാസ്തുശാസ്ത്രവും പൂർണമായി പാലിച്ചാണ് വീടുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. കാറ്റും വെളിച്ചവും മഴയും വീടിനുള്ളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു രൂപകൽപന. നാലുകെട്ട്, എട്ടുകെട്ട്, പടിഞ്ഞാറ്റി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.
പ്രകൃതി സൗഹൃദ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ
പഴയ വീടുകൾ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചത്. വെട്ടുകല്ല്, തേക്ക്, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ ഈടുനിൽക്കുന്ന തടികൾ, മണ്ണ്, ചുണ്ണാമ്പ്, കരിങ്ചാന്ത് എന്നിവയായിരുന്നു നിർമാണ സാമഗ്രികൾ.
ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം
ആധുനിക വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഴയ വീടുകൾ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകി. വീടിനുള്ളിലെ തടിയുടെ ഉപയോഗവും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള തറയും ചൂടുകാലത്ത് തണുപ്പും തണുപ്പുകാലത്ത് ചൂടും നൽകി ശരീരത്തിന്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ചു.
കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രസക്തി
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പരമ്പരാഗത ശൈലിയും ഉൾപ്പെടുത്തി 'മോഡേൺ നാലുകെട്ടുകൾ' നിർമിക്കാൻ ആളുകൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിദത്തമായി വീട് തണുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നത് ഇന്നത്തെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള മികച്ചൊരു പരിഹാരമാണ്.