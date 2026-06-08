കശുവണ്ടി കുതിർത്തു കഴിച്ചു നോക്കൂ...പലതുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ
കശുവണ്ടി ചുമ്മാ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് കുതിര്ത്തുകഴിക്കുന്നതാണെന്ന് ആയുര്വേദം ശിപാര്ശ ചെയ്ത കാര്യമാണ്
സിങ്ക് രോഗപ്രതിരോധത്തിനും മഗ്നീഷ്യം എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കശുവണ്ടി കുതിർക്കുന്നത് ഇവയിലെ ധാതുക്കളുടെ ജൈവ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
കശുവണ്ടിയിൽ ഒലിക് ആസിഡ് പോലുള്ള മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ നല്ല കൊളസ്ട്രോള് വര്ധിപ്പിക്കുകയും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോള് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മിതമായ രീതിയില് കുതിര്ത്തു കഴിക്കുമ്പോള് ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും
കശുവണ്ടി കുതിർത്തു കഴിക്കുന്നത് ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആഗിരണം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും
കശുവണ്ടി കുതിർക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് കൂടുതല് സംതൃപ്തിയും അമിതമായ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതായും തോന്നും
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