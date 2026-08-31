ദിവസവും മുട്ട കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ...
തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
പേശികളുടെ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു
മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടുന്നു, ഗർഭകാലത്തെ മസ്തിഷ്ക വളർച്ച, നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നു
കാഴ്ച്ചശക്തി കൂട്ടാനും കണ്ണുകളെ ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്നു
ഒരു മുട്ടയിൽ ഏകദേശം 75–78 കലോറിയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്
മുട്ട കഴിക്കുന്നത് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, മോശം കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കും