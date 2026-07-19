തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം ലഭിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട 7 ഭക്ഷണങ്ങൾ...
1. വെള്ളരിക്ക
ഉയർന്ന അളവിൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ചർമ്മത്തെ എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ളതും മൃദുലവുമാക്കുന്നു
2. അവോക്കാഡോ
ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികതയും മൃദുത്വവും നൽകുന്നു
3. ബദാം & വാൽനട്ട്
ഇവയിലുള്ള വിറ്റാമിൻ-ഇ, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചർമ്മത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും തിളക്കം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു
4. മധുരക്കിഴങ്ങ്
ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ നിറവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ മികച്ചതാണ്
5. ഓറഞ്ച് & സിട്രസ് പഴങ്ങൾ
വിറ്റാമിൻ-സി ധാരാളമുള്ള ഇവ കൊളാജൻ (Collagen) ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നു.
6. ഇലക്കറികൾ
ചീര പോലെയുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം തുല്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
7. തക്കാളി
ചർമ്മത്തിന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ലൈക്കോപീൻ, വിറ്റാമിൻ-സി എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്
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