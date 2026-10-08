നാനാ, നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട്, എണ്ണമറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ
നാനാ പടേക്കർ വിടപറയുമ്പോൾ ഓർമയിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് ഈ വേഷങ്ങൾ
പരിന്ദ (1989)
അണ്ണാ സേഠ് എന്ന ഗ്യാങ്സ്റ്റർ വേഷത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ചിത്രം കാണാം
ക്രാന്തിവീർ (1994)
പ്രതാപ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ചിത്രം സീ5ൽ കാണാം
ഖാമോഷി: ദി മ്യൂസിക്കൽ (1996)
വാക്കുകളില്ലാതെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കിയ ബധിരനും മൂകനുമായ അച്ഛനായി അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ചിത്രം ഹോട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാണ്
അബ് തക് ഛപ്പൻ (2004)
ക്രൈം ത്രില്ലറിൽ സാധു ആഗസെ എന്ന എൻകൗണ്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി തിളങ്ങി. ചിത്രം പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്
വെൽക്കം (2007)
ഉദയ് ഷെട്ടി എന്ന അധോലോക നായകനായി മീമുകളിലും ട്രോളുകളിലും വൻ ജനപ്രീതി നേടി. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ കാണാം
രാജ്നീതി (2010)
പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറായ ചിത്രത്തിൽ ബ്രിജ് ഗോപാൽ എന്ന തന്ത്രശാലിയായ ഉപദേശകനായി തിളങ്ങി. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്
ദി അറ്റാക്സ് ഓഫ് 26/11 (2013)
ജോയിന്റ് കമീഷണർ രാകേഷ് മരിയയായി നാനയുടെ തന്മയത്വമുള്ള പ്രകടനം. ചിത്രം ഹോട്സ്റ്റാറിൽ കാണാവുന്നതാണ്
നട്ട്സമ്രാട്ട് (2016)
വിരമിച്ച നാടകനടൻ ഗണപതിറാവു ബെൽവാൽക്കറായി നാനയുടെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം. പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ചിത്രം കാണാവുന്നതാണ്
നാനാ പടേക്കർ പ്രണാമം, നിങ്ങൾ എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും
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