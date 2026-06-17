സദ്യയിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക്; മലയാളി കൈവിട്ട സാംസ്കാരിക തനിമ!
സദ്യയെന്നാൽ നാടൊന്നാകെ ഒത്തുചേരുന്ന ഉത്സവമായിരുന്നു. പച്ചക്കറി നുറുക്കാനും വിളമ്പാനും കൈകോർക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാനവികതയും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുമാണ് വളർന്നത്
വിഭവങ്ങളിലെ മാറ്റമല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനമാണ് ഈ മാറ്റം
പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ ജീവിച്ച ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ രീതി
എന്നാൽ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ആധുനിക മലയാളി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് തയാറാകുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക് മാറി. ഇതോടെ പാചകവും ഭക്ഷണവും കേവലം ഒരു ചടങ്ങായി ചുരുങ്ങി
ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ച സദ്യകളിൽ നിന്ന്, മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നാം മാറി
ആധുനികതയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാം, എന്നാൽ നമ്മെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റിയ, പരസ്പരം ഒന്നിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക നന്മകളെയും ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി മറക്കാതിരിക്കാം
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