19/08/2025
ചായ ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് അർബുദത്തിന് കാരണമാകുമോ?
നല്ല ചൂട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ അത് അർബുദത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം
പാനീയങ്ങൾ ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് അന്നനാള അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു
വായിൽനിന്ന് ഭക്ഷണത്തെ ആമാശയത്തിലെത്തിക്കുന്ന പേശീ നിർമിത കുഴലാണ് അന്നനാളം
65 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് (149°F)നെക്കാൾ കൂടിയ താപനിലയിൽ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിലെ സുരക്ഷാപാളിക്ക് കേടുവരുത്തുകയും അവിടത്തെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
പതിവായി ഇത്തരത്തിൽ ചൂടേറിയ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ അന്നനാള അർബുദത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു
ചായയും കാപ്പിയും സൂപ്പും മാത്രമല്ല നല്ല ചൂടോടുകൂടി സ്ഥിരമായ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുപോലും അർബുദത്തിന് കാരണമായേക്കാം
