പഠനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം?
സമയം നിശ്ചയിക്കൂ
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം മാത്രം നിശ്ചയിക്കുക. പഠനസമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക
ആദ്യം പഠനം
ദിവസത്തെ പ്രധാന പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാവൂ
Pomodoro രീതി പരീക്ഷിക്കാം
25 മിനിറ്റ് പഠനം, 5 മിനിറ്റ് ഇടവേള. ഇടവേളയിൽ ചെറിയ സമയം മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുക
ഫോൺ മാറ്റിവെക്കുക
പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ മറ്റൊരു മുറിയിലോ സൈലന്റ് മോഡിലോ വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ വർധിപ്പിക്കും
പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കൂ
വിദ്യാഭ്യാസ പേജുകളും ചാനലുകളും ഫോളോ ചെയ്യുക. പഠന വീഡിയോകളും ക്വിസുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ക്രോളിങ് വേണ്ട
രാത്രി വൈകിയുള്ള സ്ക്രോളിങ് ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറക്കുകയും അടുത്ത ദിവസത്തെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും
ശത്രുവല്ല
സോഷ്യൽ മീഡിയ ശത്രുവല്ല; അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. സമയം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പഠനവും വിനോദവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാം
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