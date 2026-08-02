ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാംനിര ഐ.ഐ.ടി. മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റും ഗവേഷണ മികവും
IIT ഡൽഹി
വ്യവസായ രംഗവുമായി ശക്തമായ ബന്ധം, ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള പ്ലേസ്മെന്റുകൾ
IIT ബോംബെ
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സംരംഭകത്വത്തിനും പേരുകേട്ട കാമ്പസ്
IIT കാൺപൂർ
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എയറോസ്പേസ്, ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ മുൻപന്തിയിൽ
IIT ഖരഗ്പൂർ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ IIT. വൈവിധ്യമാർന്ന കോഴ്സുകളും മികച്ച അകാദമിക് നിലവാരവും
NIT തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
രാജ്യത്തെ മികച്ച എൻ.ഐ.ടി. മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റും അകാദമിക് മികവും
NIT സൂറത്ത്കൽ
മികച്ച എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റും
NIT റൂർക്കേല
ഗവേഷണം, മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോർഡ്
NIT വാരംഗൽ
CSE, ECE, മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ
പ്രവേശനം എങ്ങനെ?
IIT പ്രവേശനം: JEE Main വിജയിച്ച ശേഷം JEE Advanced NIT പ്രവേശനം: JEE Main മാർക്കും JoSAA കൗൺസിലിങ്ങും വഴി റാങ്ക് മാത്രമല്ല, ബ്രാഞ്ച്, പ്ലേസ്മെന്റ്, ഫാക്കൽറ്റി, ഗവേഷണം, കാമ്പസ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും വിലയിരുത്തുക