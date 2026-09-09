കേരളത്തിൽ നടാൻ പറ്റുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇനങ്ങൾ
ക്യൂ
കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇനങ്ങളിലൊന്ന്. വലുപ്പമേറിയ കായയും നല്ല വിളവും ഈ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കായകൾക്ക് പൊതുവെ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മാംസള ഭാഗവും നല്ല നീര് അളവും കാണാം.
മൗറീഷ്യസ്
കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ള മറ്റൊരു ഇനം. താരതമ്യേന ചെറിയതോ ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലോ ഉള്ള കായകൾക്ക് നല്ല മധുരമാണ്.
അമൃത
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ ഇനം. നല്ല വലുപ്പമുള്ള കായകളും മികച്ച ഗുണനിലവാരവും.
എം.ഡി 2
ലോകവിപണിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇനമാണ് എം.ഡി 2. സ്വർണനിറം, മാംസളം, നല്ല മധുരം, ആകർഷകമായ രൂപം.
പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്ക് ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ, മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, നീർവാർച്ച, ജലലഭ്യത, വിപണി, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗം എന്നിവ പരിഗണിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്