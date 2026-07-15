പശുക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്നതും നല്ല പാലുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ളതുമായ ഇനങ്ങളെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. വിദേശയിനം പശുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. എച്ച്.എഫ്, ജേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചൂർ പശു ഉദാഹരണം
തൊഴുത്തിൽ നല്ല വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പശുക്കൾക്ക് സുഖമായി കിടക്കാൻ മതിയായ സ്ഥലവും, തറ എളുപ്പം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിരിക്കണം. ഈർപ്പമില്ലാത്തതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ തൊഴുത്ത് രോഗങ്ങളെ അകറ്റുന്നു
പച്ചപ്പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയ സാന്ദ്രീകൃത തീറ്റയും നൽകണം. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കണം. പാലിന്റെ അളവും ഗുണനിലവാരവും കൂട്ടാൻ ശരിയായ തീറ്റക്രമം നിർബന്ധം
കുരലടപ്പൻ, ചരൽവാതം, കോമരം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യസമയത്ത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ എടുക്കണം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിരയിളക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക
പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും അകിടുകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം. ഇത് അകിടുവീക്കം പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് തടയും. വൃത്തിയുള്ള പാലുൽപ്പാദനം ഉയർന്ന വിപണി മൂല്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു