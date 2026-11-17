ഉറക്കമുണർന്നാൽ ഉയരം കൂടുമോ, തലച്ചോർ പണിമുടക്കുമോ?text_fields
രാവിലെ അലാറം അടിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കൈ നീട്ടി ഫോൺ എടുത്ത് സമയം നോക്കുന്നു. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ എണീക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു.സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അക്കങ്ങൾ പോലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുസമയം വേണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലെത്തി ഒരു കപ്പ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നതോടെയാണ് ശരിക്കും ഉണർന്നതുപോലെ തോന്നുന്നത്. മിക്ക വീടുകളിലും ദിവസവും ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാതരംഗത്തിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ചില ശാസ്ത്രവസ്തുതകളുണ്ട്. ഉറക്കമുണർന്നിട്ടും തലച്ചോർ പൂർണമായി ഉണരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാവിലെ നമ്മുടെ ഉയരം അൽപം കൂടുന്നത് സത്യമാണോ? കോട്ടുവായ ഇടുന്നതിന് പിന്നിലെന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ ഈ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ നാല് കൗതുകങ്ങൾ അറിയാം.
1. കണ്ണുതുറന്നിട്ടും തലച്ചോർ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമോ? ഇതാണ് സ്ലീപ്പ് ഇനേർഷിയ
അലാറം അടിച്ച ഉടനെ എഴുന്നേറ്റാലും കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, ഫോൺ നോക്കിയാൽ എന്താണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ മടി. ഇതിന് പിന്നിൽ സ്ലീപ്പ് ഇനേർഷിയ എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്.ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്ന ഉടനെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായ ഉണർവിലേക്ക് എത്താത്ത അവസ്ഥയാണിത്. ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കാനും ഓർമിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള വേഗം താൽക്കാലികമായി കുറയാം.സാധാരണയായി ഈ അവസ്ഥ കുറച്ചുനേരം മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കൂ. എന്നാൽ ഉറക്കക്കുറവുള്ളവരിലും ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഉണരുന്നവരിലും ഇത് കൂടുതൽ പ്രകടമായേക്കാം. ചിലരിൽ അരമണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് അലാറം അടിച്ച ഉടനെ എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രം തലച്ചോറും പൂർണമായി ഉണർന്നുവെന്ന് കരുതാനാവില്ല.
2. രാവിലെ അൽപം ഉയരം കൂടും! ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രസകരമായ മാറ്റം
രാവിലെ അളന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉയരം വൈകുന്നേരത്തേക്കാൾ അൽപം കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? കേൾക്കുമ്പോൾ വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണമുണ്ട്.നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിലെ അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇന്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കുകൾ എന്ന മൃദുവായ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ശരീരത്തിന് ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും നട്ടെല്ലിന്റെ ചലനങ്ങളെ സഹായിക്കാനും പ്രധാനമാണ്.പകൽ മുഴുവൻ നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരഭാരവും ഗുരുത്വാകർഷണവും കാരണം ഈ ഡിസ്കുകൾക്ക് സമ്മർദമുണ്ടാകുന്നു. ഇതോടെ അവയിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ഡിസ്കുകളുടെ കനം കുറയുകയും ചെയ്യും.എന്നാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിന് ലഭിക്കുന്ന സമ്മർദം കുറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഡിസ്കുകൾക്ക് വീണ്ടും ദ്രാവകം ആഗിരണം ചെയ്യാനും പഴയ കനം വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉയരം അൽപം കൂടുതലാകുന്നത്.ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉയരത്തിൽ ഏകദേശം ഒന്നുമുതൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ അളവ് മാറും. അതായത് രാവിലെ ഉയരം അളക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവും വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന അളവും ഒരുപോലെയാകണമെന്നില്ല.
3. രാവിലെ കോട്ടുവായ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ്? തലച്ചോറിനെ തണുപ്പിക്കാനോ?
ഉറക്കമുണർന്ന ഉടനെ അറിയാതെ ഒരു വലിയ കോട്ടുവായ വിടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഉറക്കച്ചടവ് മാറാനോ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാനോ ആണ് കോട്ടുവായ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണ്? കോട്ടുവായയുടെ കൃത്യമായ ജൈവിക ധർമം എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഇപ്പോഴും പൂർണമായ ധാരണയില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടുവെക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ് ബ്രെയിൻ കൂളിങ് ഹൈപ്പോതെസിസ്.കോട്ടുവായ ഇടുമ്പോൾ വായയും താടിയും വലിയ രീതിയിൽ തുറക്കുകയും ആഴത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ തലച്ചോറിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാണ് ചില ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്.എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണം ഇതുവരെ പൂർണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോട്ടുവായയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ കോട്ടുവായ തലച്ചോറിനെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല.
4. ഉറക്കച്ചടവ് മാറ്റാൻ കാപ്പി/ചായ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിച്ചാൽ ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നതായി തോന്നാറില്ലേ? ഇതിന് പിന്നിൽ അഡിനോസിൻ എന്ന രാസവസ്തുവും കഫീനും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ ബന്ധമുണ്ട്.നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിൽ അഡിനോസിൻ ക്രമേണ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇത് തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക റിസപ്റ്ററുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഉറക്കത്തിനുള്ള സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.കാപ്പിയിലെ കഫീൻ തലച്ചോറിലെ അഡിനോസിൻ റിസപ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അഡിനോസിൻ അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഉറക്കച്ചടവ് കുറയുകയും ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.അതായത് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ഉറക്കച്ചടവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകം പൂർണമായി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. പകരം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി തടയുകയാണ് കഫീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാപ്പി കുടിച്ചാലും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു സാധാരണ പ്രഭാതത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയേറെ ശാസ്ത്രമോ?
ദിവസവും ആവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അലാറം കേട്ട് ഉണരുന്നതും കോട്ടുവായ ഇടുന്നതും കാപ്പി കുടിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഈ ചെറിയ ശീലങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സങ്കീർണമായ ജൈവിക സംവിധാനങ്ങളാണ്. ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർവിലേക്ക് മാറുന്നതുപോലും ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ ഒരേസമയം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്തോറും ഓരോ പ്രഭാതവും പുതിയൊരു ശാസ്ത്രകൗതുകമായി മാറുന്നു. രാവിലെ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കൈയ്ക്ക് നല്ല വേഗമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശരീരത്തിന് അത്ര താൽപര്യമുണ്ടാകില്ല. തലച്ചോറിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട! അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഉണരാൻ അലാറം മാത്രം പോരാ, സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സമ്മതവും വേണം!