ആശുപത്രി ബിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം തടഞ്ഞുവെക്കാമോ?text_fields
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചുപോയതിന്റെ വേദനക്കിടയിൽ ആശുപത്രി ബിൽ അടച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പല കുടുംബങ്ങളും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറിപ്പോകാറുണ്ട്. ചികിത്സാച്ചെലവ് അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാനും സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയാതെ വന്നാൽ അത് വലിയ ദുരിതമായിരിക്കും.എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ചില നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മൃതദേഹം തടഞ്ഞുവെക്കാൻ ആശുപത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? ചികിത്സാച്ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടായാൽ കുടുംബം എന്തുചെയ്യണം? ഈ വിഷയത്തിൽ നോർത്ത് കളമശ്ശേരി കൺസ്യൂമർ കംപ്ലയിന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ.ബി. മോഹനൻ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന്:
‘മൃതദേഹത്തിന്റെ വില 11.5 ലക്ഷം രൂപയോ?രാത്രി ഒന്നര മണി.ആശുപത്രിയുടെ ഇടനാഴികളിൽ അസാധാരണ നിശ്ശബ്ദത. ഇടയ്ക്കിടെ കേൾക്കുന്ന മോണിറ്ററുകളുടെ ശബ്ദവും നഴ്സുമാരുടെ കാലൊച്ചയും മാത്രം. മോർച്ചറിക്കു മുന്നിൽ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകളിൽ ഒരേ വേദന. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിന്റെ തീരാനഷ്ടം.രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിലെയും മരണം സംഭവിച്ചത് ഒരേ ആശുപത്രിയിൽ, ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത്.ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും.മരണത്തിന്റെ വേദനയിൽ തളർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മകനെ ആശുപത്രിയിലെ ബില്ലിംഗ് വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ സമീപിച്ചു."സർ, ബിൽ 11.5 ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ തുകയും അടച്ചാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാൻ കഴിയൂ’’. ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെ അയാൾ തകർന്നുപോയി.
"സാർ, അമ്മയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കണം. ബന്ധുക്കളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം തരൂ..."പക്ഷേ, മറുപടി ഉറച്ചതായിരുന്നു."ബിൽ അടയ്ക്കാതെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാൻ കഴിയില്ല."രാത്രി രണ്ടുമണി.അമ്മയുടെ അവസാന യാത്രക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്ന ചിന്തയിൽ അയാൾ ഒടുവിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അമ്മയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണയംവച്ചു. പണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ ബിൽ അടച്ചു. അങ്ങനെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള വഴിയും അയാൾക്ക് തെളിഞ്ഞു.
അതേ സമയം, ആശുപത്രിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സമാനമായൊരു ദുരനുഭവം നേരിടുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ.അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. എന്നാൽ അയാൾ ഒന്നാമത്തെ മകനെപ്പോലെ പരിഭ്രാന്തനായില്ല.അയാൾ ശാന്തമായി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിനെ സമീപിച്ചു."സർ, ചികിത്സാച്ചെലവ് സംബന്ധിച്ച തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് നിയമപരമായി അത് ഈടാക്കാം. അതിന് നിയമത്തിന്റെ വഴികളുണ്ട്. പക്ഷേ, ബിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മൃതദേഹം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ആശുപത്രിക്ക് അവകാശമില്ല. പേഷ്യന്റ്സ് റൈറ്റ് ചാർട്ടർ (Clinical Establishments Act)ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്." അധികൃതർ വീണ്ടും പണം അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയാൾ തുടർന്നു:"ദയവായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകണം. നിങ്ങൾ അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വിസമ്മതത്തിന്റെ കാരണം രേഖാമൂലം നൽകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടിവരും’’
അയാൾ തന്റെ ആവശ്യം രേഖാമൂലം നൽകി. അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പിൽ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖയും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു.അൽപ്പസമയത്തിനകം ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. നിയമപരമായ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായി.ഒടുവിൽ അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകി.ഒരു രൂപ പോലും അന്ന് രാത്രി അടയ്ക്കാതെ അയാൾക്ക് അച്ഛനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടു മക്കൾ. ഒരേ ആശുപത്രി. ഒരേ തുകയുടെ ബിൽ. ഒരേ ദുഃഖം....പക്ഷേ, ഒരാൾ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പണയംവച്ച് പണം നൽകി. മറ്റൊരാൾ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ കരുത്തിൽ അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി.അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കാരണം, ഒരാൾക്ക് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് തന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
നിയമം അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഉപാധിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചികിത്സാച്ചെലവ് ലഭിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം ആശുപത്രിക്കുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആ തുക ഈടാക്കാനായി മൃതദേഹം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല.രോഗികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ചാർട്ടർ പ്രകാരം, ബിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകുന്നത് നിഷേധിക്കരുത്.അതേസമയം, പൊലീസ് കേസ്, അസ്വാഭാവിക മരണം, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തുടങ്ങിയ നിയമപരമായ നടപടികൾ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടാകാം. അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്.
ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ തർക്കം നിലനിർത്തുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്താം. വിശദമായ ബിൽ, മരണസംബന്ധമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ എന്നിവ കൈപ്പറ്റി പിന്നീട് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയും....ഈ രണ്ടു അനുഭവങ്ങളും നൽകുന്ന പാഠം ഒന്നുതന്നെയാണ്: പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വലിയ കരുത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിന്റെ വേദനയ്ക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദത്തിന് കൂടി വഴങ്ങേണ്ടിവരാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആശുപത്രികൾക്കും അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് പ്രവർത്തനച്ചെലവുകളും കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ചികിത്സാച്ചെലവ് ഈടാക്കാനുള്ള അവകാശവും മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാനുള്ള ബാധ്യതയും രണ്ടായി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആശുപത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം; അതോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അന്തസ്സും കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടുകയും വേണം.