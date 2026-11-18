സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം ദുർഗന്ധവും; സിയോളിലെ ജിങ്കോ മരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് വിചിത്രമായ ശരത്കാല അനുഭവംtext_fields
സിയോൾ: ശരത്കാലമെത്തുന്നതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ സിയോളിന്റെ തെരുവുകൾക്ക് പുതിയൊരു മുഖം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹാൻ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലും നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ വഴിയോരങ്ങളിലുമെല്ലാം മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ഒരുക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടണിഞ്ഞ ശരത്കാല കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് സിയോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
"ജീവനുള്ള ഫോസിൽ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിങ്കോ ബിലോബ മരങ്ങൾക്ക് 200 ദശലക്ഷത്തിലേറെ വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ചൈനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഈ മരങ്ങൾ ഇന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ജപ്പാനിലും ഉൾപ്പെടെ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം.ഫാൻ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകളാണ് ജിങ്കോ മരങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത്. ശരത്കാലമെത്തുന്നതോടെ പച്ചനിറത്തിൽ നിന്ന് തിളക്കമുള്ള സ്വർണമഞ്ഞിലേക്ക് മാറുന്ന ഇലകൾ, പിന്നീട് കൊഴിഞ്ഞുവീണ് തെരുവുകളെ മുഴുവൻ മഞ്ഞപ്പരവതാനി പോലെ മനോഹരമാക്കും.
കാഴ്ചയിൽ അതിമനോഹരമായ ഈ മരങ്ങൾ പക്ഷേ, സിയോളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ശരത്കാലത്ത് വലിയൊരു തലവേദന കൂടിയാണ്. മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന പഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധമാണ് കാരണം. അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന വർണവിസ്മയം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും ജിങ്കോ മരങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം സഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നഗരവാസികൾ. നഗരത്തിലെ ആകെയുള്ള മരങ്ങളിൽ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്നും ജിങ്കോ ഇനത്തിൽ പെട്ടവയാണ്. ഇതിൽ പെൺമരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങളുടെ പുറംതോട് അഴുകുമ്പോഴോ ചീഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴോ ആണ് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. നടപ്പാതകളിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ഇത്തരം പഴങ്ങൾ അറിയാതെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നവരുടെ ഷൂസുകളിൽ ഈ ഗന്ധം പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണെങ്കിലും, ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.
ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി നഗരഭരണകൂടം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മരച്ചുവടുകളിൽ വലകൾ സ്ഥാപിക്കുക, പ്രത്യേക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴങ്ങൾ താഴെയിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക, കൂടാതെ പെൺമരങ്ങൾക്ക് പകരം ആൺമരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ചെയ്തുവരുന്നത് പെൺ ജിങ്കോ മരങ്ങൾക്ക് പകരം ആൺ ഇനങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനാണ്; അവ ദുർഗന്ധം പരത്തുന്ന വിത്തുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. 2026-ൽ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, നഗരത്തിലെ ജിങ്കോ മരങ്ങളിൽ ഏകദേശം 15 ശതമാനത്തോളം പെൺ മരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പ്രായമേറിയ മരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന വാദവുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും രംഗത്തുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ജിങ്കോ മരങ്ങളുടെ മഞ്ഞപ്പട്ടണിഞ്ഞ ശരത്കാല കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സിയോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.