ജനുവരി മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയരുമോ?text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജനുവരി മുതൽ 1 ശതമാനം സസ്റ്റൈനബിൾ ഏവിയേഷൻ ഫ്യുവൽ കലർത്തണമെന്ന നിബന്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വിമാനക്കമ്പനികൾ വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. സാധാരണ ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തേക്കാൾ 2.3 മുതൽ 3 മടങ്ങ് വരെ വില കൂടുതലാണ് എസ്.എ.എഫിന് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ കാരണം ഇതിനകം തന്നെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വിമാനക്കമ്പനികൾ ഈ അധികച്ചെലവ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാറിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
2027ൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ്, ഇന്ധന ലഭ്യത, പിഴകൾ എന്നിവയിൽ വ്യക്തത തേടി ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ സർക്കാറിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും വിമാനക്കമ്പനികളുടെ മത്സരക്ഷമതയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി, അധികച്ചെലവ് പൂർണമായും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വിതരണ ശൃംഖലയിലുടനീളം ന്യായമായി വീതിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
2027 മുതൽ സമാനമായ രീതിയിൽ 1 ശതമാനം എസ്.എ.എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന സിംഗപ്പൂർ രീതിയാണ് ഇന്ത്യ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2027ൽ യാത്രക്കാർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന ലെവികളിലൂടെ എസ്.എ.എഫ് സംഭരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും ക്ലാസ്സും അനുസരിച്ച് 3 ഡോളർ മുതൽ 16 ഡോളർ വരെയാണ് ഈ നിരക്ക്. ഉയർന്ന ഇന്ധനവില, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ കാരണം ദീർഘദൂര റൂട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, രൂപയ്ക്കെതിരെ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് എന്നിവ കാരണം ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ നഷ്ടം നേരിടുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ നിബന്ധന വരുന്നത്.
വ്യോമയാന മേഖലയിലെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, 2027ൽ 1 ശതമാനം എന്നതിൽ തുടങ്ങി 2028ൽ 2 ശതമാനം, 2030ൽ 5 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ എസ്.എ.എഫ് കലർത്തുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാല് അംഗീകൃത എസ്.എ.എഫ് കോ-പ്രോസസിങ് കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ബിപിസിഎല്ലിന്റെ മുംബൈ റിഫൈനറി, എച്ച്പിസിഎല്ലിന്റെ വിശാഖ് റിഫൈനറി, ഐഒസിഎല്ലിന്റെ പാനിപ്പത്ത് റിഫൈനറി, എംആർപിഎല്ലിന്റെ കാട്ടിപ്പള്ള റിഫൈനറി. ഇവയുടെ ആകെ ഉത്പാദന ശേഷിയായ 1,06,500 മെട്രിക് ടൺ ഉപയോഗിച്ച് 2027ലെയും 2028ലെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിലൂടെ തന്നെ കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ, 5ശതമാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ 2028നും 2030നും ഇടയിൽ ഉത്പാദനം വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥിരവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൃത്യമായ നയരൂപീകരണത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എസ്.എ.എഫ് വിജയം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.