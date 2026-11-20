മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി വിസ വേണംtext_fields
ക്വാലാലംപൂർ: അടുത്ത വർഷം മുതൽ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ വേണം. വിസരഹിത യാത്രാപദ്ധതി 2026 ഡിസംബർ 31ഓടെ അവസാനിപ്പിച്ചതായി മലേഷ്യയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. 2023 ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് മലേഷ്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസരഹിത യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് 30 ദിവസം വരെ മലേഷ്യയിൽ താമസിക്കാൻ വിസ ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. പകരം, മലേഷ്യയിലെത്തുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായി ഡിജിറ്റൽ അറൈവൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്.
ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ വിസക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ‘മൈ വിസ’ പോർട്ടലിൽ ഇതിനായുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയുടെ സൗജന്യ വിസ പദ്ധതി മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ രാജ്യത്ത് ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ച് പിടിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് അധികൃതർ പുതിയ നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മലേഷ്യൻ സർക്കാറിന്റെ നീക്കം, രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് കുറയാനിടയാക്കും.