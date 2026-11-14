പുറപ്പെട്ട ഉടൻ എൻജിൻ തകരാർ; കേരള എക്സ്പ്രസ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങി, മറ്റ് ട്രെയിനുകളും വൈകുന്നു

പുറപ്പെട്ട ഉടൻ എൻജിൻ തകരാർ; കേരള എക്സ്പ്രസ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങി, മറ്റ് ട്രെയിനുകളും വൈകുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കേരള എക്സ്പ്രസ് ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങി. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചുദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ എൻജിനിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങി.
ഡൽഹി വരെ പോകുന്ന 12.15ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ, സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അൽപ്പദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിനൻ എൻജിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റൊരു എൻജിൻ എത്തിച്ച് ട്രെയിൻ തിരികെ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് ഈ സമയത്ത് തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ട്രെയിൻ പിന്നിലേക്ക് നീക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേരള എക്സ്പ്രസിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എൻജിനിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിച്ച് യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, കേരള എക്സ്പ്രസ് വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയത് മറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമത്തെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവീസുകൾ വൈകുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.