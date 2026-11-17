വെള്ള നിറം മാറ്റാം, അലങ്കാരത്തിന് നിയന്ത്രണം; ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളിൽ വലിയ ചിത്രങ്ങളോ ഗ്രാഫിക്സോ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോൺtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ നിലവിലെ വെള്ള നിറം മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകുമ്പോഴും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ചിത്രങ്ങളോ ഗ്രാഫിക്സുകളോ പരസ്യങ്ങളോ പുറത്ത് പതിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ.
അനധികൃതമായി എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ്, സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്, ഹാലജൻ ലാംപ് എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകില്ല. സർവിസുകളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി വാഹനങ്ങളിൽ പരസ്യം പതിപ്പിക്കുന്നതിനും പൂർണ വിലക്കുണ്ടാകും.
2019ലെ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിന്റെയും കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏകീകൃത വെള്ള നിറം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഈ മാസം 19 ന് ഹൈകോടതിയെ അറിയിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (എസ്.ടി.എ) യോഗം ചേർന്നാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.
2022 ലെ വടക്കാഞ്ചേരി അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾക്ക് ഏകീകൃത കളര് കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും സർക്കാരും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിന് കോടതി അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
റോഡ് സുരക്ഷയും വാഹനങ്ങളുടെ നിറവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും ഏകീകൃത നിറം തങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കാണിച്ച് എസ്.ടി.എക്ക് ബസ് ഉടമകൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കുറച്ചുപേർ നിറം മാറ്റം അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി.
കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ ഗതാഗത മന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകൾ വെള്ള നിറത്തിൽ എതിർപ്പ് അറിയിക്കുകയും തുടര്ന്ന് പെറ്റീഷൻ എസ്.ടി.എയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു.