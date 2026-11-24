ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തവർ കുടുങ്ങി; കർണാടകയിൽ ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം പിഴ ഈടാക്കിയത് 9.75 ലക്ഷം, ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും നടപടിtext_fields
ബംഗളൂരു: ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 9.75 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ (കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി).
ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 1.44 ലക്ഷം രൂപയും ഈടാക്കി. ഒരു മാസത്തിനിടെ 46,742 ബസുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പരിശോധനയിൽ ടിക്കറ്റ് സംബന്ധമായ 4,701 ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത 5,737 യാത്രക്കാരെ പിടികൂടി പിഴ ചുമത്തി. ഇവരിൽനിന്ന് 9.75 ലക്ഷം രൂപ പിഴയായും 1.44 ലക്ഷം രൂപ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിലെ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകയായും ഈടാക്കിയതായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ 42,784 ബസുകൾ പരിശോധിച്ച കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി 4,382 ടിക്കറ്റില്ലാ യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ നിന്ന് 8,45,034 രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കി. 1,12,019 രൂപയുടെ വരുമാന ചോർച്ചയും അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും അച്ചടക്ക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും സാധുവായ ടിക്കറ്റോ യാത്രാപാസോ കൈവശം കരുതണമെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
കർണാടക കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ടിക്കറ്റില്ലാ യാത്ര തടയാൻ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
2021–22 മുതൽ 2025–26 വരെയുള്ള അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരാണ് ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് പിടിയിലായത്. ഇക്കാലയളവിൽ പിഴയായി 3.5 കോടി രൂപയിലധികം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്ന ശക്തി പദ്ധതിയുടെ ദുരുപയോഗവും പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവും അധികൃതർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. യാത്രക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കാനും പദ്ധതിയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനും സംസ്ഥാനത്ത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് സം പരിഗണനയിലുണ്ട്.