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    കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ലെ ആ​ദ്യ ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ഇ​ന്ന് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും

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    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഇ​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ൺ​റൈ​സ്​ ഹൗ​സ്​​ബോ​ട്ട്​

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ഇ​നി ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. എ​ട്ട് ബെ​ഡ്‌​റൂ​മു​ക​ളും വി​ശാ​ല​മാ​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളു​മു​ള്ള ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ലെ കൊ​ച്ചി​ൻ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ൽ രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ള്ള ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര, ഗ്രാ​മീ​ണ ഭം​ഗി ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ൺ​റൈ​സ് ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ക്രൂ​യീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഒ​രേ​സ​മ​യം 24 പേ​ർ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാം. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ്രീ​നി​ക്സ് എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സാ​ണ് സ​ൺ​റൈ​സ് എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പെ​പ്പ​ർ ഐ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ദ്വീ​പി​ൽ രാ​ത്രി ത​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക ടൂ​റി​സം നേ​രി​ട്ട പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളാ​ണ് ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്‌​ഡ്‌ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും ദ്വീ​പു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും കാ​യ​ൽ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തെ​ന്ന് ഗ്രീ​നി​ക്സ് എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​രി​ത ബാ​ബു, സി.​ഇ.​ഒ സ്റ്റാ​ലി​ൻ ബാ​ബു, ജെ.​സി.​ടി ഡ​യ​റ​ക്റ്റ​ർ അ​ജു ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - The first houseboat in Kochi backwaters will be inaugurated today
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