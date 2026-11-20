‘ബൈക്ക് ടാക്സി നിരോധിക്കേണ്ട, നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി’; കർണാടകയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കി സുപ്രീംകോടതി, സർക്കാറിന് തിരിച്ചടിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ബൈക്ക് ടാക്സി സർവിസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി സുപ്രീംകോടതി. സംസ്ഥാനത്ത് ബൈക്ക് ടാക്സികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കിയ കർണാടക ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്.
അതേസമയം, ബൈക്ക് ടാക്സി സർവിസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് അനുമതി നൽകി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബൈക്ക് ടാക്സി സർവിസുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
‘നിരോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്’ എന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.സി. ശർമ, എൻ. കോടീശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കർണാടക സർക്കാറിന്റെ ഹരജി തള്ളിയത്.
യുവതികൾക്ക് ബൈക്ക് ടാക്സികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ജി.പി.എസ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്തെ 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനകം ബൈക്ക് ടാക്സി സർവിസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബൈക്ക് ടാക്സികൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി സർവിസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിലപാട്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും മറ്റ് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിഗണിച്ച് സർവീസുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കും.
മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഗതാഗത വാഹനങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിക്കാനും അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്.
അതേസമയം, സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്തെത്തി. റൈഡ് ഹെയ്ലിങ് കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ബൈക്ക് ടാക്സി സർവoസുകൾ നിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. നിലവിലുള്ള ഗതാഗത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെയും വാഹന ഉടമകളെയും തീരുമാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ ഔദ്യോഗിക പകർപ്പ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനാകൂവെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.