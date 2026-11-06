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    ശബരിമല സീസണ്‍: ചെന്നൈ-കൊല്ലം റൂട്ടില്‍ നാല് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍

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    ശബരിമല സീസണ്‍: ചെന്നൈ-കൊല്ലം റൂട്ടില്‍ നാല് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍
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    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല മ​ണ്ഡ​ല-​മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​കാ​ല​ത്തെ യാ​ത്രാ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്നൈ-​കൊ​ല്ലം റൂ​ട്ടി​ല്‍ നാ​ല് പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​ന്‍ സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ‘ട്രെ​യി​ന്‍ ഓ​ണ്‍ ഡി​മാ​ന്‍ഡ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ ഈ ​മാ​സം 16 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 26 വ​രെ​യാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​ര്‍-​കൊ​ല്ലം (ന​മ്പ​ർ: 06117/06118): ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ രാ​ത്രി 11.40ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടും. ന​വം​ബ​ർ 19 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 21 വ​രെ 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വൈ​കി​ട്ട് 4.30ന് ​കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തും. മ​ട​ക്ക ട്രെ​യി​ന്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് 6.45ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​ച്ച 12.30ന് ​ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ലെ​ത്തും. 20 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​ര്‍-​കൊ​ല്ലം-​ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ (06121/06122): എ​ഗ്മോ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ രാ​ത്രി 11.40ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടും. ന​വം​ബ​ര്‍ 21 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 23 വ​രെ 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വൈ​കി​ട്ട് 4.30ന് ​കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തും. മ​ട​ക്ക ട്രെ​യി​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് 6.45ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 11.40ന് ​ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ലെ​ത്തും. 22 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ.

    ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍-​കൊ​ല്ലം (06119/06120): എ.​സി 3 ട​യ​ര്‍ ഇ​ക്കോ​ണ​മി കോ​ച്ചു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ ന​വം​ബ​ർ 18 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 20 വ​രെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ല്‍നി​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് 3.10ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 7.20ന് ​കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തും. മ​ട​ക്ക ട്രെ​യി​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ 10.40ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പു​ല​ര്‍ച്ചെ 3.30ന് ​ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ലെ​ത്തും. 19 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 21 വ​രെ 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ.

    ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍-​കൊ​ല്ലം (06083/06084): ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ല്‍നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ രാ​ത്രി 11.50ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടും. ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 25 വ​രെ 11 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വൈ​കി​ട്ട് 4.30ന് ​കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തും. മ​ട​ക്ക ട്രെ​യി​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് 6.45ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 11.40ന് ​ചെ​ന്നൈ സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ലെ​ത്തും. 17 മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 26 വ​രെ 11 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ.

    ചി​ത്തി​ര ആ​ട്ട തി​രു​നാ​ൾ; ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ന​ട തു​റ​ന്നു

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ശ്രീ​ചി​ത്തി​ര ആ​ട്ട തി​രു​നാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശേ​ഷ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ന​ട തു​റ​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് ബ്ര​ഹ്മ​ദ​ത്ത​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ഇ.​ഡി. പ്ര​സാ​ദ് ന​ട തു​റ​ന്ന് ദീ​പം തെ​ളി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​ക്ക് താ​ഴെ ആ​ഴി​യി​ൽ അ​ഗ്നി പ​ക​ർ​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ശ്രീ​ചി​ത്തി​ര ആ​ട്ട തി​രു​നാ​ൾ. തി​രു​നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചിനാ​ണ് ന​ട തു​റ​ക്കു​ക. ഇ​ന്ന്​ ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​ന പൂ​ജ, ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​കം, പു​ഷ്പാ​ഭി​ഷേ​കം എ​ന്നി​വ​യും വൈ​കീ​ട്ട് ദീ​പാ​രാ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​യി​ൽ പ​ടി​പൂ​ജ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. രാ​ത്രി 10ന്​ ​ന​ട​യ​ട​ക്കും. വീ​ണ്ടും മ​ണ്ഡ​ല-​മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച്​ 16ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട തു​റ​ക്കും.

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    News Summary - Sabarimala Season: Four Special Trains Announced on Chennai-Kollam Route
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