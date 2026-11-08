വനിതകൾ നയിക്കും, മെട്രോ കുതിക്കും; പുണെ മെട്രോക്ക് പിങ്ക് കരുത്ത്

വനിതകൾ നയിക്കും, മെട്രോ കുതിക്കും; പുണെ മെട്രോക്ക് പിങ്ക് കരുത്ത്text_fields
പുണെ: ഐ.ടി ഹബ്ബായ ഹിൻജെവാടിയെ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുണെ മെട്രോയുടെ പുതിയ പാതയായ 'പിങ്ക് ലൈൻ' (മെട്രോ ലൈൻ 3) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനായും വനിതകൾ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ പാതയ്ക്ക്. പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വനിതാ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നയം നടപ്പിലാക്കിയത്.
ഹിൻജെവാടി ഐ.ടി ഹബ്ബിനെ പ്രമുഖ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ശിവജിനഗറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് 23 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പൂർണ്ണ എലിവേറ്റഡ് (ഓവർഹെഡ്) പാത. മെട്രോയുടെ ഊർജ്ജ ആവശ്യത്തിന്റെ 30 ശതമാനവും സോളാർ പാനലുകൾ വഴിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്.
പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ലാലിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വനിതകളെ മുന്നണിയിൽ നിർത്തിയുള്ള ഈ ചുവടുവെപ്പിനെ നിരവധി പേർ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ, നാഗ്പൂരിലും ബെംഗളൂരുവിലും മെട്രോ പൈലറ്റുമാരിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വനിതകളാണെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ലിംഗഭേദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സേവന നിലവാരത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിമർശിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഉയർന്നു.
യാത്രാനിരക്ക്:
18 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള യാത്രകൾക്ക് 62 രൂപയാണ് പരമാവധി നിരക്ക്. നിലവിലെ പുനെ മെട്രോ ശൃംഖലയിലെ പരമാവധി നിരക്കായ 35 രൂപയേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. അതേസമയം പാതയിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 12 രൂപയാണ്.
പുനെയിലെ നിലവിലുള്ള മെട്രോ ശൃംഖലയുമായി പുതിയ പാത സംയോജിപ്പിക്കുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും മലിനീകരണത്തിനും വലിയ അളവിൽ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, 13,500 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുനെ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ (ലൈൻ 2A, 2B, 4, 4A) തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ നിർവ്വഹിച്ചു.