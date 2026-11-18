സന്ദർശകർക്കായി വാതിൽ തുറന്ന് ഇന്ത്യ; ആസിയാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗജന്യ ഇ-വിസ പ്രഖ്യാപിച്ച് മോദിtext_fields
മനില: ആസിയാനിലെ 11 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സൗജന്യ ഇ-വിസ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനിലയിൽ നടന്ന 23-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
പ്രഖ്യാപനമോ അതോ ഒരു നിർദ്ദേശമോ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സൗജന്യ ടൂറിസ്റ്റ് ഇ-വിസയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ തുടക്ക തീയതിയും മറ്റ് അപേക്ഷാ വിവരങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
വിസ ഫീസ് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത്, വിസ രഹിത പ്രവേശനത്തിന് പകരം വിസ ഫീസ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-വിസ പോർട്ടൽ വഴി യാത്രക്കാർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ തായ്ലൻഡ് പൗരന്മാർക്കായി ഇന്ത്യ സൗജന്യ 30 ദിവസത്തെ ഇ-ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത് 2027 ഡിസംബർ 31 വരെ നിലവിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിലിപ്പീൻസ് പൗരന്മാർക്കും സമാനമായ സൗജന്യ ഇ-വിസ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ ആനുകൂല്യം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി സമുദ്ര സഹകരണ പദ്ധതി, ആണവോർജ്ജ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശീലനം, നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി ഉച്ചകോടിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.