ഗോവയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ചന്ദ്രക്കല ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ബീച്ച് കാണാൻ മറക്കല്ലേ; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചായി പാലോലം

ഗോവയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ചന്ദ്രക്കല ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ബീച്ച് കാണാൻ മറക്കല്ലേ; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചായി പാലോലംtext_fields
പനാജി: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചായി ഗോവയിലെ പാലോലം ബീച്ച്. ആഗോളതലത്തിലെ മികച്ച 25 ബീച്ചുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനവും പാലോലം സ്വന്തമാക്കിയാതായി ഗോവ ടൂറിസം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബീച്ച് ഡോട്ട് കോം പുറത്തിറക്കിയ 2026ലെ ആഗോള ബീച്ച് സൂചികയിലാണ് നേട്ടം. ആഗോള പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഏഷ്യൻ ബീച്ചും പാലോലമാണ്. ദക്ഷിണ ഗോവയിലെ കനകോണ താലൂക്കിലാണ് ബീച്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തീരം, വെളുത്ത മണൽപ്പരപ്പ്, നിരനിരയായ തെങ്ങുകൾ, ശാന്തമായ കടൽ എന്നിവയാണ് പാലോലത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. വിദഗ്ധരുടെ നാമനിർദേശങ്ങൾ, സന്ദർശകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നാസയുടെ ജലനിറവും തെളിമയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ജനപ്രീതി, സന്ദർശകരുടെ പ്രതികരണം, പ്രവേശന സൗകര്യം, കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ 18 മാനദണ്ഡങ്ങളും വിലയിരുത്തലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ബീച്ചിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധി, സന്ദർശകരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം എന്നിവയാണ് പാലോലത്തിന് അംഗീകാരം നേടാൻ കാരണമായത്. നീന്തൽ, കയാക്കിങ്, ഡോൾഫിൻ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ബോട്ട് യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പാലോലം പ്രസിദ്ധമാണ്. സമീപത്തെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളും ഭക്ഷണശാലകളും വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങളും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ഗോവയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി റൊഹാൻ എ. ഖൗണ്ടെ പ്രതികരിച്ചു. പരിസ്ഥിതിക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.