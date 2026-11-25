നീലഗിരി താഴ്വരയിൽ വർണക്കാഴ്ചയൊരുക്കി ശലഭ ദേശാടനംtext_fields
നിലമ്പൂർ: പശ്ചിമഘട്ടമിറങ്ങി നീലഗിരി താഴ് വാരത്തിൽ വർണക്കാഴ്ചയൊരുക്കി ശലഭങ്ങളുടെ ദേശാടനം തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നാടുകാണി ചുരമിറങ്ങി കൂട്ടമായി ശലഭങ്ങൾ എത്തുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യത്യയാനം മൂലം 2018 ലും 2019 ലും ശലഭങ്ങളെത്തിയില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ദേശാടനക്കാരായ 46ൽപരം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏറിയ പങ്കും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ നീലഗിരി ബയോസ് ഫിയറിൽപ്പെട്ട നാടുകാണി ചുരത്തിന്റെ താഴ് വാരഭാഗത്ത് വർണം വിതറി പാറിനടക്കുന്ന ശലഭങ്ങളുടെ കാഴ്ച നയനമനോഹരമാണ്. തേക്കിൻ നാട്ടിൽ മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൂമ്പാറ്റകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളിലും നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലെ ശലഭോദ്യാനത്തിലും ഇപ്പോൾ ചിത്രശലഭ ഭംഗിയുടെ വിചിത്രവിസ്മയങ്ങൾ കാണാം. വനപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന വലിയ ശലഭമായ സതേൺ ബോർഡ് വിങ്, കോമൺ ബ്ലു ബോട്ടിൽ, കോമൺഗ്രാസ് യെല്ലോ, ഗ്രാബ്ലു തുടങ്ങിവ ഇവിടുത്തെ കൗതുകക്കാഴ്ചയാണ്.