ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി വൈകുന്നു; നിർമാണച്ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർന്നതായി വിവരാവകാശ രേഖtext_fields
അഹമ്മദാബാദ്: ഏറെ ചർച്ചയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ കോറിഡോറിന്റെ (ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി) നിർമാണച്ചെലവ് ഇരട്ടിയായതായി വിവരാവകാശ രേഖകൾ. 2026 മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ 92,761 കോടി രൂപയാണ് നാഷണൽ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എൻ.എച്ച്.എസ്.ആർ.സി.എൽ) ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ദാദ്ര ആന്റ് നഗർ ഹവേലി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ് 508 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ അതിവേഗ റെയിൽ പാത. ആദ്യം 1,08,000 കോടി രൂപയായിരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച ചെലവ് ഇപ്പോൾ 2,02,797 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായി ആർ.ടി.ഐ മറുപടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര തർക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പദ്ധതി വൈകുകയാണ്. 2023-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, എല്ലാ കരാർ പാക്കുകളും നൽകിയതിന് ശേഷമേ പുതിയ പൂർത്തീകരണ തീയതി വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ആർ.ടി.ഐ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.
ജാപ്പനീസ് ട്രാക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയും സിഗ്നലിങ് സംവിധാനവും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ട്രെയിനുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണോ പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപരേഖയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ജാപ്പനീസ് ഷിൻകാൻസെൻ റോളിങ് സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പിന്നീട് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ട്രെയിൻസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയും ജപ്പാൻ സർക്കാരുകളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തുകൾ നൽകാതിരുന്ന അധികൃതർ, ഇരു സർക്കാരുകൾക്കുമിടയിലുള്ള രഹസ്യസ്വഭാവ കരാർ പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ വിതരണ ഷെഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ച്, ബി.ഇ.എം.എൽ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ തദ്ദേശീയ ട്രെയിൻസെറ്റിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മറ്റ് ട്രെയിൻസെറ്റുകൾ എത്തും. ജപ്പാൻ സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ട്രെയിനുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയോ എതിർത്തോ എന്ന വിവരങ്ങൾ ആർ.ടി.ഐ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 9 (1) (f) പ്രകാരം വിദേശ സർക്കാരിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരമായതിനാൽ നൽകാനാവില്ലെന്ന് എൻ.എച്ച്.എസ്.ആർ.സി.എൽ വ്യക്തമാക്കി.