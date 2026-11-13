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മംഗളൂരുവിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യം യാഥാർഥ്യമായി; വന്ദേഭാരത് സർവീസ് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കെ.സി.സി.ഐtext_fields
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News Summary - Mangaluru's Long-Awaited Dream Realized
മംഗളൂരു: വെള്ളിയാഴ്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന യശ്വന്ത്പുർ–മംഗളൂരു–മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കാനറ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (കെ.സി.സി.ഐ). വ്യാപാരികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, രോഗികൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് കെ.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി.
മംഗളൂരുവിനും ബംഗളൂരുവിനും ഇടയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട റെയിൽ യാത്രാ സൗകര്യം വേണമെന്നത് ചേംബറിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണെന്ന് കെ.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് ദിവാകർ പൈ കൊച്ചിക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2022 മുതൽ തന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം സംഘടന മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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