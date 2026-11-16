ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! കിന്നക്കോരൈ റോഡ് വീണ്ടും തുറന്നു; ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം തുടരും

ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! കിന്നക്കോരൈ റോഡ് വീണ്ടും തുറന്നു; ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം തുടരുംtext_fields
മേട്ടുപ്പാളയം: നീലഗിരിയിലെ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രാപ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! കിന്നക്കോരൈ റോഡ് വീണ്ടും തുറന്നു. ഊട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള മനോഹരമായ കിന്നക്കോരൈ റോഡ് ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഇതോടെ കോടമഞ്ഞും പച്ചപ്പാർന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മലനിരകളുടെ മനോഹാരിതയും നിറഞ്ഞ ഈ പാതയിലൂടെ ഇനി സഞ്ചാരികൾക്ക് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യാം.
റോഡുകൾ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നെങ്കിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കാറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കിന്നക്കോരൈയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി. കൂടാതെ, ഒരു സമയം 25 വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരികെയെത്തണമെന്നും ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്.
രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ മാത്രമാണ് പ്രവേശനം. അതിനാൽത്തന്നെ കിന്നക്കോരൈയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നേരത്തെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖലയായതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വനംവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. കൂടാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിനും കർശന വിലക്കുണ്ട്.
2025 ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരമാണ് കിന്നക്കോരൈയിലേക്കുള്ള റോഡ് വനംവകുപ്പ് അടച്ചത്. സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയിൽ കാട്ടുപോത്ത്, കരടി, പുലി, പുള്ളിമാൻ എന്നിവയുടെ സഞ്ചാരം കൂടുതലാണ്. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് മുൻകരുതൽ എടുത്തത്. കിന്നക്കോരൈ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് എളുപ്പവഴിയുണ്ടെന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങൾ കാരണം നിരവധി പേർ ഈ വഴി എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെയൊരു പാത നിലവിലില്ലെന്ന് കുന്ദ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി.