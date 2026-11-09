ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം മൂന്നാർ, വിദേശികൾക്ക്​ പ്രിയം കൊച്ചി

ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം മൂന്നാർ, വിദേശികൾക്ക് പ്രിയം കൊച്ചിtext_fields
സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി പ്രമുഖ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെത്തിയ ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളിൽ കൂടുതൽ പേർ സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്രമായി മൂന്നാർ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി കൊച്ചി സിറ്റി മാറി. ടൂറിസം വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ പുതിയ വിവര ശേഖരണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ വന്യജീവി സങ്കേതമായ തേക്കടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. പുറമെ മൂന്നാർ, കുമരകം, കോവളം, ആലപ്പുഴ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് സിറ്റി, മരട്, കുട്ടനാട്, വർക്കല, ഗുരുവായൂർ, ചാവക്കാട്, കൊല്ലം എന്നിവയാണ് വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ.
അതേസമയം, ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ എത്തിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊച്ചി സിറ്റി രണ്ടാമതും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മൂന്നാമതുമുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ നാലാം സ്ഥാനത്തും കോഴിക്കോട് സിറ്റി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. തുടർന്ന് തേക്കടി, വർക്കല, കോവളം, വയനാട്, ആലപ്പുഴ, പൂക്കോട് ലേക്ക്- വൈത്തിരി , കുമരകം, ഇരിങ്ങൽ-കോട്ടക്കൽ, പറശ്ശിനിക്കടവ് , വാഗമൺ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളും ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവുമധികം സന്ദർശിച്ച പ്രധാന പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര, വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തുടർച്ചയായ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2025ൽ 2.50 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് സഞ്ചാരികളെത്തിയത്. ഇതേ കാലയളവിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വിദേശ സഞ്ചാരികളും കേരളത്തിലെത്തി.
നേട്ടം വരുമാനത്തിലും
2021 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021ൽ 58,31,765 ആയിരുന്നു വരുമാനമെങ്കിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ വരെ 4,28,96,085 ആണ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. ഇതോടൊപ്പം 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 2026 മാർച്ച് വരെ 126.58 കോടിയുടെ പ്രാദേശിക വരുമാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുത്തൻ ഉണർവിനായിപുതിയ പദ്ധതികൾ
ഭാവി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക വരുമാനസ്രോതസ്സായി മാറാൻ പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ പുത്തൻ ഉണർവിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും ആവിഷ്കരിക്കാനും നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയതായി ടൂറിസം വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് കൂടുതലായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.