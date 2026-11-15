ഒരു വശം പൂക്കളുടെ വസന്തം, മറുവശത്ത് വെടിയൊച്ചകൾ; കശ്മീരിൽ ശരത്കാലത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യ മുഖങ്ങൾ

ഒരു വശം പൂക്കളുടെ വസന്തം, മറുവശത്ത് വെടിയൊച്ചകൾ; കശ്മീരിൽ ശരത്കാലത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യ മുഖങ്ങൾtext_fields
ലേ: ചിനാർ മരങ്ങളിൽനിന്ന് പൊഴിയുന്ന സ്വർണനിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ, പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞ താഴ്വര, സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിഭംഗി... കശ്മീരിൽ ശരത്കാലം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാൽ ശാന്തത തീർക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് വെടിയൊച്ചകളും സുരക്ഷയിലെ ആശങ്കകളും ആ ശാന്തതക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വർണവിസ്മയവും ആശങ്കകളും ഒരേ മണ്ണിൽ ഇടകലരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കശ്മീരിൽ കാണാനാകുന്നത്.
നവംബർ 11ന് കുൽഗാമിൽ വെടിവെപ്പും സംഘർഷാവസ്ഥയും ഉണ്ടായത് താഴ്വരയിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. ഇതേ ദിവസം ജമ്മു മേഖലയിലെ കിഷ്ത്വാറിൽ രണ്ട് സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെ കാണാതായെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പട്രോളിങ്ങിനിടെ കാണാതായ ഇരുവരുടെയും വെടിയേറ്റ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ നവംബർ 12ന് ദച്ചൻ-മർവാഹ് വനമേഖലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശരത്കാലത്തിന്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ ആളുകൾ എത്തുന്ന അതേ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷ സേനയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷവും തുടരുകയാണ്.
കശ്മീരിന്റെ ശരത്കാലത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നത് ചിനാർ മരങ്ങളാണ്. പച്ചനിറത്തിൽനിന്ന് മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ്, സ്വർണം തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ഇലകൾ താഴ്വരയ്ക്ക് അപൂർവ സൗന്ദര്യം പകരുന്നു. ശ്രീനഗറിലെ മുഗൾ ഉദ്യാനങ്ങളും നസീം ബാഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് സഞ്ചാരികളുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. ശരത്കാലത്ത് കശ്മീരിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിറക്കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും വേറിട്ട അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. മരങ്ങളിൽനിന്ന് ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞ് വഴികളിൽ പരവതാനി വിരിക്കുന്നതുപോലെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയും താഴ്വരയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ ഈ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും സുരക്ഷ ആശങ്കകളും കശ്മീരിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വൈരുധ്യങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശരത്കാലത്തെ പൂക്കളുടെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രീനഗറിലെ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഒരുക്കിയ ക്രിസാന്തമം ഉദ്യാനവും സഞ്ചാരികളുടെ ആകർഷണമാണ്. 'ബാഗ്-ഇ-ഗുൽ-ഇ-ദാവൂദ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ 1.2 കോടി പൂക്കളാണുള്ളത്. ഡിസംബർ ആദ്യംവരെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വസന്തകാലത്തെ തുലിപ് പൂക്കൾക്കപ്പുറം ശരത്കാലത്തും കശ്മീരിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യാനം വികസിപ്പിച്ചത്.