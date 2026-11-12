ഉത്സവകാലത്തും നവംബറിൽ 3 ലക്ഷം സീറ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് ഇൻഡിഗോ

ഉത്സവകാലത്തും നവംബറിൽ 3 ലക്ഷം സീറ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് ഇൻഡിഗോtext_fields
നിലവിലെ ഉത്സവ സീസണിൽ എയർലൈനുകൾക്ക് കാര്യമായ യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂചന. വിപണി വിഹിതത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈനായ ഇൻഡിഗോ മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നവംബറിൽ തങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള യാത്രാ ശേഷി 3 ലക്ഷം സീറ്റുകൾ കുറച്ചതായാണ് ഡാറ്റകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വ്യോമയാന വിശകലന സ്ഥാപനമായ ഒ.എ.ജിയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2026 ഒക്ടോബറിലെ 13.1 ദശലക്ഷം സീറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2026 നവംബറിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ ശേഷി 12.8 ദശലക്ഷം സീറ്റുകളായി കുറഞ്ഞു. 2026 ആഗസ്റ്റിൽ 11.7 ദശലക്ഷം സീറ്റുകളും സെപ്റ്റംബറിൽ 11.3 ദശലക്ഷം സീറ്റുമായിരുന്നു എയർലൈന്റെ ശേഷി. ഇന്ത്യയിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഉത്സവ-വിവാഹ സീസൺ കാരണം എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാം പാദം എപ്പോഴും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2026 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര എയർലൈനുകൾ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇത്തവണ കാണുന്നത്.
ഉയർന്ന വിമാന ഇന്ധന വിലയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചതായും ശേഷി കുറയ്ക്കാനും വിമാനക്കൂലി കൂട്ടാനും എയർലൈനുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.. 2025 നവംബറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാസം മൊത്തത്തിലുള്ള ശേഷി 2.5% ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശേഷി 0.8% വും ആഭ്യന്തര ശേഷി 3.3% വും കുറഞ്ഞു. രണ്ടാം പാദത്തിൽ എയർലൈന്റെ ശേഷിയിൽ 1% കുറവുണ്ടായെന്നും എന്നാൽ മൂന്നാം പാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അനുകൂലമാണെന്നും ഇൻഡിഗോ സി.ഇ.ഒ വില്ലി വാൽഷ് പറഞ്ഞു.
മറ്റ് എയർലൈനുകളുടെ പ്രകടനം
എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഈ മാസം 33 ലക്ഷം സീറ്റുകളാണുള്ളത്, ഇത് 2026 ഒക്ടോബറിലെ അതേ നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നു. എന്നാൽ, 2025 നവംബറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ശേഷി 12.8% (483,000 സീറ്റുകൾ കുറവ്) കുറവാണ്. 2.7 ദശലക്ഷം സീറ്റുകളുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശേഷി 1.1% കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സ്പൈസ് ജെറ്റ് 28.8% എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ശേഷി കുറച്ചു (250,000 സീറ്റുകൾ). 2025 നവമ്പറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശ എയർ, എമിറേറ്റ്സ്, സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് എന്നിവ മാത്രമാണ് യഥാക്രമം 31.9%, 1.3%, 2.1% എന്നിങ്ങനെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചത്.
ഈ പ്രത്യാഘാതം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ യാത്രാത്തിരക്കിലും പ്രകടമായിരുന്നു. 2026 നവംബറിൽ 2.9 ദശലക്ഷം സീറ്റുകളുള്ള ഡൽഹിയാണ് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവിസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവള., കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ 3% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുംബൈ, ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇരു വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും ശേഷിയിൽ 1% കുറവുണ്ടായിട്ടും യഥാക്രമം 1.85 ദശലക്ഷവും 1.84 ദശലക്ഷവും സീറ്റുകളോടെ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുന്നു.