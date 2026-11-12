ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 3.0 സർവിസ് തുടങ്ങി; ഡൽഹി-പട്ന റൂട്ടിൽ ആദ്യ സർവിസ്

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 3.0 സർവിസ് തുടങ്ങി; ഡൽഹി-പട്ന റൂട്ടിൽ ആദ്യ സർവിസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ അമൃത് ഭാരത് 3.0 ട്രെയിൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും പട്നയിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. ഛഠ് പൂജയോടനുബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ഛഠ് ഗീതങ്ങളോടെയാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഉത്സവകാലത്ത് ബിഹാറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്.
എ.സി, നോൺ എ.സി കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ 22 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്. ആറ് തേർഡ് എ.സി, രണ്ട് സെക്കൻഡ് എ.സി, ഒരു ഫസ്റ്റ് എ.സി, ആറ് സ്ലീപ്പർ, നാല് ജനറൽ കോച്ചുകൾ എന്നിവക്കുപുറമെ പാൻട്രി, പവർ, ബ്രേക്ക് വാനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ ആധുനിക സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനം, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ആധുനിക ശൗചാലയങ്ങൾ, മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോയന്റുകൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുഷ്-പുൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വേഗം കൈവരിക്കാനും യാത്രാസമയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. കോച്ചുകളുടെ അകത്തളത്തിലും പുതിയ രൂപകൽപനയും നിറക്രമവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ബിഹാറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ റെയിൽവേ കൂടുതൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി ഡിവിഷനിൽനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച 29 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.