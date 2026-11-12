ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി എളുപ്പം; ടൂറിസ്റ്റ് വിസക്ക് പകരം 'വിസിറ്റർ വിസ'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശികൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിസ സമ്പ്രദായത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രധാന വിസ വിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 13ൽ നിന്ന് 9 ആയി കുറക്കുകയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 49ൽ നിന്ന് 23 ആയി ചുരുക്കുകയും ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പുതിയ വിസ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഐടി സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വിസ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിസ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും വലിയ തോതിൽ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 23 വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളിലെയും അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ നൽകേണ്ട വിവരങ്ങൾ 65 ശതമാനം മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ കുറച്ചു. ഇതോടെ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും പ്രയത്നവും ഗണ്യമായി കുറയും.
അതോടൊപ്പം വിസ പരിശോധനയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിസ സമ്പ്രദായം ലളിതമാക്കി. പ്രധാന വിസ വിഭാഗങ്ങൾ 13ൽ നിന്ന് 9 ആയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 49ൽ നിന്ന് 23 ആയും കുറച്ചു. ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കൂടുതൽ ഒതുക്കമുള്ളതും വ്യക്തമായതും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം’ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പുതുക്കിയ വിസ ചട്ടപ്രകാരം ഇനി 9 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ബിസിനസ് വിസ, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വിസ, വർക്ക് വിസ, ജേണലിസ്റ്റ് വിസ, മെഡിക്കൽ വിസ, ഒഫീഷ്യൽ വിസ, സ്റ്റുഡന്റ് വിസ, വിസിറ്റർ വിസ, മിസലേനിയസ് വിസ. ദീർഘകാല ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഹ്രസ്വകാല ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കായിക, സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, സിനിമാ ചിത്രീകരണം, കോൺഫറൻസുകൾ തുടങ്ങിയവക്കാണ് ബിസിനസ് വിസ. ഇന്ത്യയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞർക്കും യുഎൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വിസ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ ദീർഘകാല ജോലി, എൻജിഒകളിലെ ജോലി, മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവക്കാണ് വർക്ക് വിസ.
ഇന്ത്യയിൽ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ജേണലിസ്റ്റ് വിസ ലഭിക്കും. ആയുഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന വിദേശികൾക്കും അവരുടെ സഹായികൾക്കും മെഡിക്കൽ വിസ. നോൺ-ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വിസയും, സ്കൂൾ, ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസം, യോഗ, വേദ സംസ്കാരം, ഇന്ത്യൻ സംഗീതം, നൃത്തം, ബുദ്ധമത പഠനം, ഗവേഷണം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയും ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ പേര് മാറ്റമാണ്. ഇനി മുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അറിയപ്പെടുക വിസിറ്റർ വിസ എന്നായിരിക്കും. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനപ്പുറം കൂടുതൽ വിശാലമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. വിസിറ്റർ വിസയെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി-1, വി-2. വി-1 വിസ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ, മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ, വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾ, ഹ്രസ്വകാല മെഡിക്കൽ ചികിത്സ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ, സംഗീതം, കല എന്നിവയിലെ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ എന്നിവക്കാണ്. 30 ദിവസത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രിയോടെ ലഭിക്കും. വി-2 വിസ ദീർഘകാല സന്ദർശനത്തിനാണ്. 1, 5, അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കും. വി1 ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുറമെ പർവതാരോഹണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
2025 ഒക്ടോബറിൽ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ 22ൽ നിന്ന് 13 ആയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 63ൽ നിന്ന് 49 ആയും കുറച്ചിരുന്നു. 2026 ആഗസ്റ്റ് 27ന് അത് വീണ്ടും 9, 23 എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചു. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ വിസ സംവിധാനങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത്.നിലവിൽ 172 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇ-വിസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. 13 ഉപവിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഇ-വിസ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടി വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, ബിസിനസ് എന്നിവ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ.