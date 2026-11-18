തിരക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി ബിഹാർ സ്റ്റേഷനുകൾ; തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളുമായി റെയിൽവേtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്സവ സീസണിന് ശേഷം ബിഹാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വിവിധ സോണുകളിലായി കൂടുതൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും വിപുലമായ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പട്ന, മുസാഫർപൂർ, രാജേന്ദ്ര നഗർ, ദർഭംഗ, ദാനാപൂർ തുടങ്ങിയ ബിഹാറിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്തു. തിരക്ക് നിയന്ത്രണം, യാത്രക്കാർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സർവിസുകളുടെ കൃത്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ, നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ, നോർത്തേൺ റെയിൽവേ എന്നീ സോണുകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ട്രെയിനുകളുടെ സമയകൃത്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതൽ റിസർവ്ഡ്, അൺറിസർവ്ഡ് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും സർവിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ തിരക്ക് കുറക്കുന്നതിനായി പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിശാലമായ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഹോൾഡിങ് ഏരിയകൾ) സജ്ജമാക്കി. ഇവിടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം, ശൗചാലയങ്ങൾ, അനൗൺസ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ദിശാസൂചക ബോർഡുകൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ ഉധ്ന സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകൾ, പ്രവേശന-എക്സിറ്റ് കവാടങ്ങൾ, സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആർ.പി.എഫ്, ജി.ആർ.പി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൊമേഴ്സ്യൽ സ്റ്റാഫിനെയും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും 24 മണിക്കൂറും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനുകളിലെ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.