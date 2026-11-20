വിമാനക്കമ്പനികൾ പിന്മാറി; 14 ഉഡാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവിസ് നിലച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന സബ്സിഡി അവസാനിച്ചതോടെ വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവിസുകൾ നിർത്തി പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ 14 ഉഡാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവിസ് നിലച്ചു. ചെറിയ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രാദേശിക വ്യോമയാന കണക്ടിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്ര സാധ്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ഉഡാൻ പദ്ധതി പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ചടി.
അലീഗഢ്, അഅ്സംഗഡ്, ചിത്രകൂട്, മൊറാദാബാദ്, ശ്രാവസ്തി, കുശിനഗർ, പാസിഘട്ട്, തേസ്പൂർ, കണ്ട്ല, ലുധിയാന, പഠാൻകോട്ട്, കൂച്ച് ബിഹാർ തുടങ്ങി 14 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിലവിൽ സർവിസുകൾ പൂർണമായും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വിമാനത്തിൽ ആളില്ലാത്ത സീറ്റുകളുടെ നഷ്ടം കേന്ദ്ര സർക്കാറാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ, സർവിസ് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നുപറഞ്ഞ് കമ്പനികൾ പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പല ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങളോ യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട ഇല്ലാത്തതും കമ്പനികളുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമായി.
അതേസമയം, ഉഡാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെന്നൈക്കും മൈസൂരുവിനും ഇടയിൽ 2,700 രൂപയായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ 13,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയതായും സർവിസ് നടത്താൻ അനുമതി വാങ്ങിയ റൂട്ടുകളിൽ നാലിലൊന്ന് പോലും സ്പൈസ് ജെറ്റ് പറത്തിയില്ലെന്നും യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉഡാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കുമെന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.