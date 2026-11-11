ജടായു വീണത് ചടയമംഗലത്തോ ലേപാക്ഷിയിലോ? 'രാമായണം' തരംഗത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായി രണ്ട് ഐതിഹ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജടായു വീണത് ചടയമംഗലത്തോ ലേപാക്ഷിയിലോ? 'രാമായണം' തരംഗത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായി രണ്ട് ഐതിഹ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾtext_fields
കൊല്ലം: രൺബീർ കപൂർ നായകനായെത്തിയ പുതിയ ചിത്രം 'രാമായണം - പാർട്ട് 1' തിയേറ്ററുകളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചതോടെ, ഐതിഹാസിക കഥാപാത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. രാവണൻ സീതാപഹരണം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ രക്ഷിക്കാനെത്തി ചിറകറ്റുവീണ ജടായുവിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ച സ്ഥലം ഏതാണെന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്തുള്ള ജടായു എർത്ത് സെന്ററാണ് ജടായു വീണ സ്ഥലമായി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീ സത്യസായ് ജില്ലയിലുള്ള (പഴയ അനന്ത്പൂർ ജില്ല) ലേപാക്ഷി എന്ന ചരിത്ര ഗ്രാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.
ചടയമംഗലത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1,000 അടി ഉയരത്തിൽ കൂറ്റൻ പാറമേടയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ശില്പമായ ജടായു ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ രാജീവ് അഞ്ചൽ ഒരു ദശകത്തോളം എടുത്താണ് 200 അടി നീളവും 70 അടി ഉയരവുമുള്ള ഈ വിസ്മയ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ആദരവും സന്ദേശമാക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സിനിമയുടെ റിലീസിന് പിന്നാലെ സഞ്ചാരികളുടെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മ്യൂസിയം, 6ഡി തിയേറ്റർ, കേബിൾ കാർ യാത്ര, സാഹസിക പാർക്ക് എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
അതേസമയം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീ സത്യസായ് ജില്ലയിലെ ലേപാക്ഷി ഗ്രാമവും ജടായുവിന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സീതാപഹരണ സമയത്ത് രാവണനുമായി പൊരുതി വീണ ജടായു അവസാനശ്വാസം നിലനിർത്തി കാത്തുനിന്ന സ്ഥലമായാണ് ലേപാക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെയെത്തിയ ശ്രീരാമൻ പരിക്കേറ്റ പക്ഷിയോട് "പക്ഷി, എഴുന്നേൽക്കൂ" എന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചുവെന്നും, തെലുങ്ക് ഭാഷയിലെ ആ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് 'ലേപാക്ഷി' എന്ന പേരുണ്ടായെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. വിഖ്യാതമായ വീരഭദ്രക്ഷേത്രവും ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഈ ഐതിഹ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
ചടയമംഗലത്തെ ജടായുപ്പാറയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ലേപാക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ഈ പുരാണ ബന്ധവും ഐതിഹ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. രാമായണ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയതോടെ ഇരു പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വീണ്ടും ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്.